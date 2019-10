IRW-PRESS: Voyager Digital Canada Ltd.: Voyager erweitert API-Partner

Tiger Trading schließt sich Voyager an, um Kryptoangebot zu erweitern

Vancouver (British Columbia), 8. Oktober 2019. Voyager Digital (Canada) Ltd. (Voyager oder das Unternehmen) freut sich durch den in den USA regulierten, zu 100 Prozent unternehmenseigenen Krypto-Aktivum-Broker Voyager Digital LLC und Tiger Trading Network LLC (Tiger Trading), einem in New York ansässigen Aggregator und Ausführungsmanagementsystem (OEMS) von digitalen Aktiva, bekannt zu geben, dass sie nun angeschlossen sind und einen aufregenden neuen Service bieten.

Voyager hat ein einzigartiges Angebot mit mehreren Dienstleistungen, die gut zur Vision von Tiger passen, Händlern Spitzentechnologien und Zugang zu den wichtigsten Börsen der Welt zu bieten, sagte Stephen Ehrlich, CEO von Voyager. Die Möglichkeit für Voyager, mit einer Softwareplattform wie Tiger Trading zusammenzuarbeiten, ermöglicht es uns, unser Kundenangebot zu erweitern und ein zusätzliches Marktsegment zu erreichen.

Wir freuen uns, uns Voyager angeschlossen zu haben. Sie stehen für die Qualität, das Vertrauen und die Integrität, die für den Handel mit digitalen Aktiva erforderlich sind. Tiger Trading ist jetzt aktiv und dies ist ein großer Schritt für unser weiteres Wachstum, sagte Glenn Rosenberg, CEO von Tiger Trading. Wir sind zuversichtlich, dass sich diese Erweiterung unmittelbar auf unsere Fähigkeit auswirken wird, ein erstklassiges System zu liefern.

Über Voyager Digital (Canada) Ltd.

Voyager Digital (Canada) Ltd. ist ein Krypto-Asset-Broker, der Privatanlegern und institutionellen Investoren eine schlüsselfertige Lösung für den Handel mit Krypto-Assets bietet. Voyager bietet seinen Kunden die bestmögliche Abwicklung und eine sichere Verwahrung für eine große Auswahl an gängigen Krypto-Assets. Voyager wurde von etablierten Unternehmern der Wall Street und des Silicon Valley gegründet, die gemeinsam eine bessere, transparentere und kostengünstigere Alternative für den Handel mit Krypto-Assets auf den Markt bringen wollten. Bitte besuchen Sie uns unter https://www.investvoyager.com, wenn Sie weitere Informationen benötigen und die aktuelle Unternehmenspräsentation einsehen möchten.

Über Tiger Trading Network, LLC

Tiger Trading Network LLC ist ein in New York ansässiges Technologieunternehmen, das digitale Handelslösungen der nächsten Generation anbietet. Sie bieten einen gleichmäßigen und schnellen Zugriff auf den globalen digitalen Marktplatz, der es Händlern ermöglicht, all ihre Konten von einer einzigen Plattform aus zu verwalten und zu handeln. Die Mission von Tiger besteht darin, allen Händlern die allerbeste Spitzentechnologie zu einem erschwinglichen Preis anzubieten und sich der Lösung der Probleme zu verschreiben, mit denen seine Kunden zu kämpfen haben. Das System zeichnet sich durch niedrige Latenzzeiten und einen hohen Durchsatz unter Anwendung der modernsten Multicast-Technologie aus.

Tiger Trading bedient Einzelhändler in Echtzeit und die Registrierung kann über die Website durchgeführt werden. Alle Handelssysteme sind für die ersten 30 Tage kostenlos und die Basisdienste sind immer kostenlos. https://www.tigertrading.com

Ansprechpartner

Voyager Digital (Canada) Ltd.

Medien:

Anthony Feldman / Tim Gray

(347) 487-6194 / (212) 896-1251

afeldman@kcsa.com / tgray@kcsa.com

Investor Relations:

Phil Carlson / Scott Eckstein

(212) 896-1233 / (212) 896-1210

pcarlson@kcsa.com / seckstein@kcsa.com

Tiger Trading Network, LLC

Bitte richten Sie alle Anfragen an info@tigertrading.com

Medien:

media@tigertrading.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49057

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49057&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA92917 M1005

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA92917M1005

AXC0047 2019-10-08/08:05