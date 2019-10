Nordex SE führt Kapitalerhöhung durch Privatplatzierung bei Ankeraktionär Acciona S.A. durch DGAP-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Übernahmeangebot Nordex SE führt Kapitalerhöhung durch Privatplatzierung bei Ankeraktionär Acciona S.A. durch 08.10.2019 / 08:08 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE NACH BZW. INNERHALB VON DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER IRGENDEINER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER EINE SOLCHE WEITERGABE ODER VERÖFFENTLICHUNG UNRECHTMÄSSIG IST, BESTIMMT. Nordex SE führt Kapitalerhöhung durch Privatplatzierung bei Ankeraktionär Acciona S.A. durch Hamburg, 8. Oktober 2019. Die Nordex SE ("Nordex" oder die "Gesellschaft"; ISIN: DE000A0D6554) hat heute eine 10%ige Kapitalerhöhung durch Privatplatzierung an die Ankeraktionärin Acciona S.A. ("Acciona") durchgeführt und 99,0 Mio. Euro neues Eigenkapital aufgenommen. Die Kapitalerhöhung ist Teil des Wachstumspfads der Gesellschaft für 2020 und darüber hinaus und dient der weiteren Stärkung der Kapitalstruktur. Das erwartete Wachstum wird hauptsächlich von der anhaltenden Nachfrage nach der Delta4000-Plattform getragen und spiegelt sich in einem Gesamtauftragsbestand von mehr als 7 Milliarden Euro zum Ende des ersten Halbjahres 2019 wider. Seit der Einführung im Jahr 2018 wurde das Delta4000-Portfolio um fünf Turbinenvarianten erweitert, die für unterschiedlichste Anforderungen weltweit geeignet sind. Die Kapitalerhöhung vermittelt zusätzliches Eigenkapital, um das starke Auftragsmomentum bedienen zu können. "Der Wachstumspfad von Nordex wird von seinen strategischen Investoren Acciona und SKion/momentum voll unterstützt. Wir begrüßen, dass Acciona ihr Engagement verstärkt und als größte Einzelaktionärin Nordex mit weiterem Eigenkapital unterstützt. Diese Entscheidung hat die volle Unterstützung des Aufsichtsrates einschließlich unseres langjährigen Aktionärs SKion/momentum", sagt José Luis Blanco, CEO von Nordex. "Auf unserem Weg zu profitablem Wachstum sehen wir mit unseren führenden Produkten erhebliche Chancen im Markt", ergänzt er. Unter Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals erhöht Nordex sein Grundkapital durch Ausgabe von 9.698.244 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien unter Bezugsrechtsausschluss an Acciona zum Ausgabepreis von 10,21 Euro. Aus der Privatplatzierung wird ein Bruttoerlös von 99,0 Mio. Euro erzielt. Nach Durchführung der Kapitalerhöhung wird sich die Beteiligung von Acciona an Nordex auf über 30 % des Grundkapitals der Gesellschaft erhöhen. Acciona ist dann grundsätzlich verpflichtet, ein Pflichtangebot an alle Aktionäre von Nordex in Übereinstimmung mit dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz anzukündigen und durchzuführen. Alternativ könnte Acciona alsbald ein befreiendes freiwilliges Übernahmeangebot ankündigen und durchführen. In jedem Fall werden Vorstand und Aufsichtsrat von Nordex in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen die jeweilige Angebotsunterlage unmittelbar nach Veröffentlichung durch Acciona prüfen und fristgerecht eine begründete Stellungnahme abgeben und veröffentlichen. Wichtiger Hinweis: Diese Bekanntmachung ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot oder eine solche Aufforderung gesetzlich unzulässig ist. 