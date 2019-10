AIR FRANCE-KLM KONZERN SEPTEMBER 9,34 MIO PASSAGIERE, +2,2% GG VJ NOVARTIS ERHÄLT US-ZULASSUNG FÜR BEOVU ZUR BEHANDLUNG VON FEUCHTER AMD NOVARTIS: LIGELIZUMAB ERZIELT BESSER ERGEBNISSE ALS XOLAIR BEI URTIKARIA ROCHE: TECENTRIQ IN SCHWEIZ ZUR BEHANDLUNG VON BEST. LUNGENKREBS ZUGELASSEN Contis Antriebssparte steht vor einem Umbruch, Gespräch mit Vitesco-Chef Andreas Wolf, HB Qiagen verliert Chef und rechnet mit kleinerem Umsatzwachstum Erneuter Großumbau bei Thyssen-Krupp: Vorstandschefin Merz will 2 Sparten auflösen und Stellen streichen, HB Wirecard AG: Kapitalmarkttag in New York: Wirecard hebt Vision 2025 an Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den ...

