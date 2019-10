Guten Morgen,in dieser Woche laufen Handelskonflikt bzw. Gesprächsaufnahme und Brexit-Entscheid parallel - aber die Börse interessiert das nur am Rande. Es verdeutlicht einmal mehr die Distanz, welche sich zwischen Markt und politischem Geschehen aufgebaut hat. Zwar stört die Nachrichtenflut das Tagesgeschäft immer mal wieder, aber in der Tendenz sind weder DAX, SMI noch die Wall Street empfindlich gestört.Bildnachweis: © Telefonaktiebolaget L. M. EricssonDas dies so bleibt, hängt nun an den kommenden Unternehmensberichten für das 3. Quartal sowie die darin enthaltenen Aussichten für das 4. Quartal und 2020. Sämtliche Gewinnerwartungen wurden indes bereits in den vorigen Wochen deutlich nach unten revidiert (siehe letzte Ausgabe "Zürcher Trend" und "Zürcher Finanzbrief"), und so erwarten wir nur in Ausnahmefällen negative Überraschungen. Eher dürfte das Gegenteil, je nach Sektor und Branche, der Fall sein. Werfen Sie einen Blick auf die Charts von WESTERN DIGITAL, APPLE, ACTIVISION BLIZZARD, NVDIA oder HELLOFRESH und Sie erkennen, wohin das Kapital in den kommenden Wochen fließen wird. Bitte auf dieser Seite regelmäßig vorbeischauen, wir kommentieren die einzelnen Bewegungen entsprechend.

