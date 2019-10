Kirkland Lake Gold (KL): Swingtrade könnte lukrativ sein

Sichere Häfen wie Edelmetall-Aktien bleiben auf der Long Watchlist. Kirkland Lake Gold mit Breakout Setup

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN: CA49741E1007Mit plus 47,5 Prozent in 6 Monaten gehört die Aktie zu den Top-Performern im Gold-Sektor. Nach einer Konsolidierung befindet sich der Kursverlauf jetzt in einer Seitwärtsphase.Auf der Suche nach sicheren Häfen in turbulenten Börsenzeiten landen wir immer wieder bei Gold-Aktien. Angeblich verfügt Kirkland Lake Gold über Lagerstätten mit besonders hohem Goldgehalt. Die momentane Seitwärtsphase könnte die für einen Breakout erforderliche Spannung aufbauen.Je länger diese Seitwärtsbewegung andauert umso mehr drängt sich ein Swingtrade im Rahmen der Break 'n Break-Strategie an. Startsignal wäre das Überschreiten der Marke von 47,30 USD. Der StoppLoss könnte bei 46 USD platziert werden. Quartalszahlen sind am 29. Oktober geplant, aber noch nicht bestätigt. Bis dahin sollte der Swingtrade über die Bühne sein.Aussicht:Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in KL.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/kirkland-lake-gold-breakout-setup/