Barclays hat Continental vor der Berichtssaison zum dritten Quartal von "Equal Weight" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 130 auf 115 Euro gesenkt. Er habe seine Schätzungen für euroäische Autozulieferer bis 2021 überarbeitet und dabei auch die wichtigsten bisherigen Anlageurteile genauer unter die Lupe genommen, schrieb Analyst Erwann Dagorne in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Conti stehe an einem Kreuzweg und das Management werde zunehmend kritischer gesehen. Der Restrukturierungsplan habe eher enttäuscht. Zudem sieht er mit Blick auf die Konsensschätzungen wachsende Risiken für die Gewinne und den Cashflow 2020./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2019 / 01:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2019 / 04:10 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-10-08/08:26

ISIN: DE0005439004