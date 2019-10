Coreo AG beteiligt sich am St Martin Tower in Frankfurt a. M. DGAP-News: Coreo AG / Schlagwort(e): Immobilien/Ankauf Coreo AG beteiligt sich am St Martin Tower in Frankfurt a. M. 08.10.2019 / 08:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Coreo AG beteiligt sich am St Martin Tower in Frankfurt a. M. Frankfurt am Main - 8. Oktober 2019 - Die Coreo AG hat sich im Wege eines Off-Market Share Deals am Erwerb der Frankfurter Büroimmobilie "St Martin Tower" im Rahmen eines Joint Ventures mit Barings Real Estate, der Immobilien Plattform von Barings LLC, einem der weltweit größten Immobilien-Investment-Manager, beteiligt. Das Objekt stammt aus dem Bestand der publity AG. Coreo übernimmt dabei mit 10,1 % die Rolle des Juniorpartners und macht damit den ersten Schritt in ein Marktsegment, das aufgrund der geplanten Gesetzesänderung für Share Deals in Deutschland gerade im Entstehen ist und sich über die nächsten Jahre weiter dynamisch entwickeln sollte. Der in sehr guter Lage in der Frankfurter City West gelegene, rund 26.000 Quadratmeter große Bürokomplex ist an bonitätsstarke Mieter nahezu vollständig vermietet. Die Immobilie besteht aus zwei miteinander verbundenen Gebäudeteilen, dem "Tower" mit 18 Stockwerken und dem "Wing" mit sieben Etagen und verfügt über 397 PKW-Stellplätze. Bezüglich des Kaufpreises haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Das Closing der Transaktion ist noch für 2019 vorgesehen. Marin N. Marinov, CEO der Coreo AG: "Wir freuen uns, dass wir zusammen mit einem so bedeutenden und erfahrenen Investor die prominenteste Immobilie in der Frankfurter City West erwerben konnten. Sowohl wir als auch unser mit 89,9 % beteiligter Senior Partner Barings sehen für das Objekt ein nachhaltiges Optimierungs- und Wertsteigerungspotenzial. Dieses wollen wir gemeinsam über die nächsten Jahre heben. In Erweiterung der bisherigen Unternehmensstrategie sehen wir als Coreo die spannende Möglichkeit, uns zukünftig bei ähnlichen, großen Transaktionen als professioneller, kapitalstarker und verlässlicher Juniorpartner am Markt zu positionieren." Über die Coreo AG Die Coreo AG mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein auf deutsche Gewerbe- und Wohnimmobilien fokussiertes und dynamisch wachsendes Immobilienunternehmen. Investitionen erfolgen in Immobilien mit erheblichem Wertsteigerungspotenzial bei bestehendem Entwicklungsbedarf, bevorzugt in Mittelzentren. Ziel ist der Aufbau eines effizient bewirtschafteten, renditestarken Immobilienportfolios. Kontakt: Coreo AG Felix Krekel, CIIA Investor Relations Grüneburgweg 18 D-60322 Frankfurt a. M. ir@coreo.de T: +49 69 219396-0 08.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Coreo AG Grüneburgweg 18 60322 Frankfurt am Main Deutschland Telefon: +49 69 2193 96-0 Fax: +49 69 2193 96-150 E-Mail: ir@coreo.de Internet: www.coreo.de ISIN: DE000A0B9VV6 WKN: A0B9VV Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 886235 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 886235 08.10.2019 ISIN DE000A0B9VV6 AXC0054 2019-10-08/08:30