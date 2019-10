Die Aktie der Münchener Rück (WKN: 843002) ist in diesem Jahr regelrecht in einem Rallye-Modus. Alleine seit Jahresanfang stieg das Papier des Rückversicherers von einem Kursniveau von 188,40 Euro auf die aktuelle Notierung bei 235,80 Euro. Das entspricht immerhin einem rasanten Kursplus von sage und schreibe 25 % in einem durchaus turbulenten Zeitraum. Über die Gründe für diese rasante Entwicklung können wir natürlich vortrefflich spekulieren. Die eher defensive Dividende und die preiswerte Bewertung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...