Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Lanxess von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 63 auf 61 Euro gesenkt. Nach der in diesem Jahr überdurchschnittlichen Kursentwicklung seien Risiken und Chancen nun ausbalanciert, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Expertin reduzierte ihre Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) 2020/21 und trägt damit dem Gegenwind im Reifenmarkt Rechnung. Lanxess sei unter den europäischen Chemiekonzernen besonders stark vom Reifenmarkt abhängig./ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2019 / 17:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

ISIN DE0005470405

AXC0061 2019-10-08/08:53