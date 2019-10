Wiederholungstäter Wirecard: Zahlungsabwickler mit erneuter Prognoseerhöhung

Wirecard (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) hat seine langfristigen Ziele angehoben. Eine große Überraschung war dies nicht mehr, da dies in den vergangenen Tagen am Markt bereits diskutiert wurde. Zudem ist es nicht das erste Mal, dass sich der Zahlungsabwickler aus Aschheim bei München in Bezug auf seine Ziele optimistischer präsentierte. Prognoseerhöhungen waren zuletzt keine Seltenheit.

Möglicherweise Gründe, warum sich die Marktreaktionen am Dienstagvormittag trotz leichter Kurszuwächse der Wirecard-Aktie eher in Grenzen hielten. Für das laufende Geschäftsjahr hatte das Management die ursprüngliche 2019er-EBITDA-Prognose von 740 bis 800 Mio. Euro auf 760 bis 810 Mio. Euro angehoben. Jetzt wurden die Ziele in Zusammenhang mit der "Vision 2025" überarbeitet.

