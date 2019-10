Cake Browser 5.0 kombiniert eine swipe-basierte Navigation mit erstklassigen Datenschutzkontrollen, um Benutzern zu helfen, sicher ind schnellerer genau das zu finden, was sie suchen

PROVO, Utah, USA, Oct. 08, 2019, Entwickler des einzigen swipe-basierten mobilen Webbrowsers für iOS und Android, die neueste Version des Cake Browsers veröffentlicht, der über verbesserte Benutzerfreundlichkeit und Design, Datenschutzkontrollen und Mobile SpeedSense-Technologie verfügt, um die Bereitstellung von Inhalten unabhängig von der Netzwerkgeschwindigkeit zu optimieren - sogar bis zu 5G.



Im Gegensatz zu herkömmlichen mobilen Browsern, die auf einer Standardliste von Suchergebnissen basieren, liefert Cake Browser die Suchergebnisse in einem interaktiven, visuellen Format, das es den Nutzern ermöglicht, direkt in die Inhalte einzutauchen, indem sie durch die Ergebnisse swipen, und ihnen hilft, schneller zu finden, wonach sie suchen.

"Bei Cake konzentrieren wir uns wahnsinnig darauf, ein großartiges Benutzererlebnis zu bieten, und wir glauben, dass der Schutz der Privatsphäre eines Benutzers bei diesen Bemühungen im Mittelpunkt steht", sagt Kendall Hulet, CEO von Cake Technologies, Inc. "Wir haben unseren Browser so konzipiert, dass er so wenig personenbezogene Daten wie möglich sammelt und gleichzeitig Inhalte in einem intuitiveren und nützlicheren Format bereitstellt, als es die Nutzer von herkömmlichen mobilen Browsern gewohnt sind."

Das neueste Update beinhaltet eine schnelle adaptive Leistung, die basierend auf den Netzwerkbedingungen optimiert wird. Es zeigt auch umfassende Anpassungs- und Datenschutzfunktionen, die es den Benutzern ermöglichen, ihr Erlebnis auf der Grundlage ihrer persönlichen Präferenzen anzupassen. Datenschutz-Upgrades für den Cake Browser schaffen eine der sichersten Mainstream-Browsing-Umgebungen für iOS- und Android-Geräte mit einer Reihe von Funktionen, zu denen anonymisiertes Surfen und Suchen, passcodegeschützte Aktivitäten, HTTPS, egal wo, und Private Tab Time Bomb gehören.

Besonderheiten und Funktionen im neuen Cake Browser:

Intuitive Navigation: Patentierte, swipe-basierte Bereitstellung von Suchergebnissen zusammen mit Sprachsuche, Site Follow, Gruppensuche und swipe-fähigen Sammlungen.

Patentierte, swipe-basierte Bereitstellung von Suchergebnissen zusammen mit Sprachsuche, Site Follow, Gruppensuche und swipe-fähigen Sammlungen. Datenschutzeinstellungen: Vollständig anonymisiertes Suchen und Surfen, Passwortschutz und Private Tab Time Bomb, die automatisch alle privaten Tabs schließt, nachdem die App für 3 Minuten geschlossen wurde. Der Cake Browser bietet auch überall HTTPS und Do-Not-Track-Funktionalität.

Vollständig anonymisiertes Suchen und Surfen, Passwortschutz und Private Tab Time Bomb, die automatisch alle privaten Tabs schließt, nachdem die App für 3 Minuten geschlossen wurde. Der Cake Browser bietet auch überall HTTPS und Do-Not-Track-Funktionalität. Geschwindigkeitsoptimierung und Datenverbrauch: Suchergebnisse werden automatisch im Hintergrund vorgeladen und geben einen sofortigen Überblick über den Inhalt. Benutzer können das Gleichgewicht zwischen Vorladen und Datenverbrauch steuern, so dass die Erfahrung für ihre Netzwerk- und Datenpläne optimiert wird. Mit Mobile SpeedSense erkennt Cake nun, ob Benutzer eine Verbindung mit niedriger Bandbreite nutzen, und optimiert ihr Erlebnis entsprechend.

Suchergebnisse werden automatisch im Hintergrund vorgeladen und geben einen sofortigen Überblick über den Inhalt. Benutzer können das Gleichgewicht zwischen Vorladen und Datenverbrauch steuern, so dass die Erfahrung für ihre Netzwerk- und Datenpläne optimiert wird. Mit Mobile SpeedSense erkennt Cake nun, ob Benutzer eine Verbindung mit niedriger Bandbreite nutzen, und optimiert ihr Erlebnis entsprechend. Maßgeschneiderte Suche: Die Nutzer wählen ihre bevorzugte Suchmaschine (Google, Bing, Yahoo!, DuckDuckGo) und Einkaufsplattformen (einschließlich Amazon, eBay, Walmart, Target und andere), um individuelle Sucherlebnisse zu erstellen, die auf ihre Präferenzen zugeschnitten sind.

Die Nutzer wählen ihre bevorzugte Suchmaschine (Google, Bing, Yahoo!, DuckDuckGo) und Einkaufsplattformen (einschließlich Amazon, eBay, Walmart, Target und andere), um individuelle Sucherlebnisse zu erstellen, die auf ihre Präferenzen zugeschnitten sind. Adblocking: Cakes proprietäre Adblocking-Technologie filtert Anzeigen, Popups und Tracking-Pixel, um ein anonymes Browser-Erlebnis zu schaffen und Benutzer schneller zu den gewünschten Inhalten zu bringen.

Cakes proprietäre Adblocking-Technologie filtert Anzeigen, Popups und Tracking-Pixel, um ein anonymes Browser-Erlebnis zu schaffen und Benutzer schneller zu den gewünschten Inhalten zu bringen. Dunkelmodus: Anpassbare Farbschemata zur Anpassung zwischen Tag- und Nachtbrowsen.

Anpassbare Farbschemata zur Anpassung zwischen Tag- und Nachtbrowsen. Benutzerdefiniertes Symbol: Das Aussehen des App-Icons kann an die Persönlichkeit und den Stil jedes Einzelnen angepasst werden.

"Obwohl es die häufigste und oft die persönlichste Aktivität ist, die wir online durchführen, hat praktisch jeder ein ineffizientes und viel zu exponiertes Erlebnis, wenn es um die Suche am Telefon geht", fährt Hulet fort. "Cake wurde entwickelt, um Inhalte so bereitzustellen, dass die Nutzer schneller zu dem gelangen, was sie wollen, und gleichzeitig ihre Privatsphäre schützen."

Bis heute wurde Cake über 1,5 Millionen Mal heruntergeladen und hat Millionen von Durchsuchungen und über 100 Millionen Swipes durchgeführt. Seit Oktober 2019 ist Cake Browser im iOS App Store mit 4,7/5 Sternen ausgezeichnet. Um die neue Version von Cake herunterzuladen, besuchen Sie den App-Store oder Google Play .

Über Cake Technologies, Inc.

Cake ist eine frische - nie abgestandene! - Sichtweise auf den mobilen Browser, der neue Such- und Webbrowser-Technologien mit einem speziell für Smartphones entwickelten Erlebnis kombiniert. Es ist dein Web, dein Weg. Sie können mehr von den Dingen im Web sehen, die Ihnen wichtig sind, Ihre Ergebnisse und gespeicherten Websites schnell swipen und Ihre Suchdienste personalisieren. Cake Technologies Inc. wurde 2016 gegründet und ist ein Startup-Unternehmen mit Sitz in Utah, USA. Die Leitung unseres Teams besteht sowohl aus Technologie- als auch aus kundenorientierten Bereichen bei Ancestry.com, Lendio, Nav, Studio und Brandr. Es besteht sowohl aus neuen als auch alten Technikfreaks, die eine gemeinsame Leidenschaft für das Web haben. Ausgehend von unserer langjährigen Erfahrung in der Verbrauchertechnologie konzentrieren wir uns darauf, nicht nur innovative Produkte, sondern auch erfreuliche, wertvolle Benutzererlebnisse zu schaffen. Für weitere Informationen besuchen Sie uns bitte: https://cakebrowser.com