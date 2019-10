Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Deutsche Produktion legt im August überraschend zu

Die Produktion im produzierenden Sektor Deutschlands ist im August überraschend gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamts (Destatis) erhöhte sie sich gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen ein Minus von 0,1 Prozent prognostiziert. Der für Juli zunächst gemeldete Rückgang von 0,6 Prozent wurde auf 0,4 Prozent nach oben revidiert.

Chinas Dienstleister verlieren im September an Schwung

Die Geschäftsaktivität bei den chinesischen Dienstleistern hat im September an Schwung verloren. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Servicesektor verringerte sich auf 51,3 (August: 52,1) Punkte und damit auf den tiefsten Stand seit sieben Monaten. Der Index basiert auf einer Umfrage unter rund 400 Unternehmen, wobei auch kleinere, in Privatbesitz befindliche Firmen stärker berücksichtigt sind.

Fed-Chairman bekräftigt Bedeutung einer unabhängigen Notenbank

Der Chairman der Federal Reserve, Jerome Powell, hat die Bedeutung einer unabhängigen Zentralbank in einer Rede hervorgehoben. Powell sieht sich und die Fed stetiger Kritik von US-Präsident Donald Trump wegen der Geldpolitik ausgesetzt. Bei der Premiere eines Dokumentarfilms über den früheren Fed-Chef Marriner S. Eccles fokussierte sich Powell auf die Bemühungen seines Vorgängers, die Notenbank von der Politik zu distanzieren.

SPD und Grüne loben Altmaiers Pläne für schärfere Wettbewerbsregeln

Die Pläne von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), die Wettbewerbsregeln für große Digitalkonzerne zu verschärfen, sind auf ein positives Echo bei SPD und Grünen gestoßen. "Das Wettbewerbsrecht zu verbessern war überfällig, denn längst müssen wir auf die Digitalisierung unseres Wirtschaftens reagieren", sagte der SPD-Digitalpolitiker Jens Zimmermann dem Handelsblatt.

Rund ein Dutzend Verletzte bei Zwischenfall mit Lkw in Limburg

Bei einem Zwischenfall mit einem Lkw im hessischen Limburg sind rund ein Dutzend Menschen leicht und ein Mensch schwer verletzt worden. Ein Mann fuhr mit einem Lkw in der Innenstadt an einer Ampel auf mehrere stehende Fahrzeuge auf und schob diese zusammen, wie die Polizei mitteilte. Der Lkw-Fahrer sei festgenommen worden.

Rechnungsprüfer stellen EU drittes Jahr in Folge positives Zeugnis aus

Der europäische Rechnungshof hat der EU für das Haushaltsjahr 2018 zum dritten Mal in Folge ein positives Zeugnis ausgestellt. Bei einem "erheblichen Teil der EU-Ausgaben" gebe es keine wesentlichen Probleme, erklärten die in Luxemburg ansässigen Rechnungsprüfer in ihrem Jahresbericht. "Weiterhin Herausforderungen" sehen die Experten jedoch vor allem im Bereich der Regionalhilfen.

US-Demokraten fordern weitere Unterlagen zu Ukraine-Affäre an

Die US-Demokraten haben im Zuge ihrer Untersuchung zu einem möglichen Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump nun auch das Pentagon in ultimativer Form zur Herausgabe von Dokumenten aufgefordert. Die angeforderten Unterlagen sollen Klarheit darüber schaffen, warum die Regierung über Monate hinweg Militärhilfen für die Ukraine auf Eis gelegt hatte.

USA und Japan unterzeichnen Handelsabkommen

Die USA und Japan haben zwei Handelsabkommen in den Bereichen Landwirtschaft und Digitales unterzeichnet. US-Präsident Donald Trump sprach bei der Unterzeichnung der Vereinbarungen in Washington von einem großen "Sieg" für beide Länder. "Wir lieben unsere Landwirte und Viehzüchter. Wir haben hart daran gearbeitet."

USA setzen chinesische Firmen wegen Uiguren auf schwarze Liste

Wegen des Vorgehens gegen die muslimische Minderheit der Uiguren haben die USA 28 chinesische Regierungsorganisationen und Unternehmen auf eine schwarze Liste gesetzt. US-Handelsminister Wilbur Ross erklärte, die USA würden die "brutale Unterdrückung ethnischer Minderheiten" in China nicht tolerieren. Mit der nun verhängten Maßnahme solle verhindert werden, dass US-Technologie zur Unterdrückung "wehrloser Minderheiten" eingesetzt werde.

+++ Konjunkturdaten +++

Niederlande Inflationsrate Sep 2,6% - CBS

Niederlande Inflationsrate Aug war 2,8% - CBS

US/Verbraucherkredite Aug plus 17,9 Mrd USD

US/Verbraucherkredite Juli revidiert plus 23,05 Mrd USD (vorl: plus 23,29 Mrd USD)

Japan/Ausgaben privater Haushalte Aug +1,0% (PROGNOSE: +1,2%) gg Vorjahr

Japan/Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte Aug +1,4% gg Vorjahr

Japan/Konsumneigung Aug 75,4%

Japan/Konsumneigung Aug +2,9 Pkt gg Vorjahr

Japan/Leistungsbilanz Aug nsb Überschuss 2,157 Bill JPY (PROG: Überschuss 2,069 Bill JPY)

Japan/Leistungsbilanz Aug nsb Überschuss 2,157 Bill JPY; +18,3% gg Vj

