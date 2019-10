GANÉ Aktiengesellschaft: GANÉ Aktiengesellschaft verstärkt sich mit Marcus Hüttinger in leitender Position DGAP-News: GANÉ Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie/Fonds GANÉ Aktiengesellschaft: GANÉ Aktiengesellschaft verstärkt sich mit Marcus Hüttinger in leitender Position 08.10.2019 / 09:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung GANÉ Aktiengesellschaft verstärkt sich mit Marcus Hüttinger in leitender Position Aschaffenburg, 08.10.2019 - Marcus Hüttinger wird ab dem 1. Januar 2020 das Team von GANÉ verstärken. Er wird in leitender Funktion bei der GANÉ Aktiengesellschaft sowie als geschäftsführender Gesellschafter der GANÉ Advisory GmbH, Gräfelfing, und als Vorstand der GANÉ-Investment AG mit Teilgesellschaftsvermögen, Frankfurt am Main, die weitere Entwicklung von GANÉ unterstützen und mitgestalten. Marcus Hüttinger (38) leitet bei Goldman Sachs das Equity/Multi Asset Sales Team und das Equity Execution Team für institutionelle Kunden in Deutschland und Österreich. Er koordiniert den Vertrieb von weltweiten Kapitalmarkttransaktionen, organisiert Unternehmens- und Investorenveranstaltungen, Senior Roundtables mit Vorständen und ist ein elementarer Bestandteil des Organisationsteams der renommierten "Goldman Sachs Global Strategy Conference" in Frankfurt. Als ausgewiesener Experte steht er im direkten Dialog mit den Entscheidungsträgern des Asset Managements in Deutschland und stellt zahlreichen institutionellen Investoren seine Kapitalmarkteinschätzungen auf täglicher Basis zur Verfügung. Vor seiner Zeit bei Goldman Sachs, die im Jahr 2014 begann, war er über acht Jahre für Morgan Stanley in Frankfurt und London tätig. Dr. Uwe Rathausky, Vorstand und Mitgründer der GANÉ Aktiengesellschaft, zum Wechsel: "Marcus Hüttinger und ich kennen uns schon seit unserer Jugend. Seine berufliche Entwicklung ist überragend und menschlich ist er ein ganz feiner Kerl geblieben. Wir sind sehr stolz, dass er seine Führungsqualitäten, seine Kapitalmarktexpertise, sein Netzwerk und sein Organisationstalent von nun an bei GANÉ einbringen wird." J. Henrik Muhle, Vorstand und Mitgründer der GANÉ Aktiengesellschaft, ergänzt: "Wir sind auf der Suche nach den besten Köpfen, denn nur sie machen den Erfolg aus. Dabei ist uns Teamgeist und ein partnerschaftlicher Umgang auf Augenhöhe ganz wichtig. Niemand hat das schöner ausgedrückt als der Apple-Gründer Steve Jobs: 'Es macht keinen Sinn, kluge Köpfe einzustellen und ihnen dann zu sagen, was sie zu tun haben. Wir stellen kluge Köpfe ein, damit sie uns sagen, was wir tun können.'" Marcus Hüttinger, Head of Delta 1 Equities Germany/Austria Goldman Sachs, ergänzt: "Ich habe die Entwicklung von GANÉ von Beginn an mit Begeisterung verfolgt und freue mich sehr, Dr. Uwe Rathausky und J. Henrik Muhle auf ihrem sehr erfolgreichen Weg in Zukunft unterstützen zu dürfen. Nur diese einmalige unternehmerische Herausforderung und die Zusammenarbeit mit Freunden haben mich überzeugen können, meine berufliche "Familie" Goldman Sachs zu verlassen - dieser werde ich aber immer verbunden bleiben. Ich freue mich über das Vertrauen und auf die neue Herausforderung." Über die GANÉ Gruppe Die GANÉ Aktiengesellschaft, Aschaffenburg, verwaltet eigenes Vermögen und verantwortet als Fondsberatungsgesellschaft ein Volumen in Höhe von 4 Milliarden Euro. Die GANÉ Aktiengesellschaft zählt zu den führenden und renommiertesten bankenunabhängigen Fondsberatern in Deutschland. Die Vorstände Dr. Uwe Rathausky und J. Henrik Muhle wurden für ihre erfolgreiche Arbeit vom Finanzen Verlag zu den "Fondsmanagern des Jahres 2019" gekürt. Maßgeblich für die Entscheidung der Jury war die konsequent vorangetriebene Erfolgsgeschichte des von Dr. Uwe Rathausky und J. Henrik Muhle konzipierten und verantworteten Mischfonds ACATIS GANÉ Value Event. Der vermögensverwaltende Publikumsfonds der GANÉ Aktiengesellschaft, der im Jahr 2008 in Kooperation mit der ACATIS Investment KVG mbH, Frankfurt am Main, und der Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Frankfurt am Main, aufgelegt wurde, feiert mittlerweile sein 11-jähriges Bestehen. Von Morningstar (5 Sterne), Euro Fondsnote (1) und Scope (A) wurde er mit Bestnoten ausgezeichnet. Die GANÉ Investment-AG mit Teilgesellschaftsvermögen, Frankfurt am Main, Tochtergesellschaft der GANÉ Advisory GmbH, Gräfelfing, ist eine Fondsgesellschaft nach deutschem Recht. Als Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) besitzt sie die Rechtsform einer extern verwalteten Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital und Teilgesellschaftsvermögen im Sinne von § 1 Abs. 13 KAGB in Verbindung mit § 110 Abs. 2 KAGB. 