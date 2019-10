Jetzt offiziell:: Rohstofflegende investiert Millionen in Microcap! Starke Reaktion erwartet…

Anzeige / Werbung

Eric Sprott ist schon heute eine Legende in der Rohstoffbranche. Er hat sein Vermögen mit Investments in Minenaktien aufgebaut und ist heute Milliardär. Er war Gründer der heute renommierten Investmentbank Sprott Securities und investiert nun als Privatier in ausgewählte Rohstoffunternehmen. In Kanada gilt ein Investment von Eric Sprott häufig als Zeichen für einen Einstieg, ist er für seine besonders kompetente Auswahl bei seinen Investments bekannt.

Jetzt ist es offiziell, dass Eric Sprott 13,3 Mio. Aktien des Goldexplorers Benchmark Metals gekauft hat. Er hat für sein Investment 4 Mio. Dollar (CDN) Cash auf den Tisch gelegt und Anleger dürfen gewiss sein, dass er das Unternehmen vor seinem Einstieg auf Herz und Niere geprüft hat. Mit dem Einstieg von Sprott dürften jetzt viele Kanadier der Branche aufmerksam werden und die Popularität der Aktie deutlich steigen. Wir glauben, Anleger sollten Sprott jetzt folgen, um von anstehenden Resultaten in den nächsten Tagen und Wochen maximal profitieren zu können. Benchmark Metals besitzt seit kurzem 100% des Lawyers-Projekts im kanadischen British Columbia.

Insgesamt hat Benchmark per Stand gestern Abend nun ein Investment von 7,5 Mio. Dollar (CDN) erhalten. Hier die offizielle Meldung, die gestern nach Börsenschluss in Kanada lanciert wurde:

Benchmark Funds 2020 with Gross Proceeds of $7.5 Million from Final Closing of Unit Offering and Flow-Through Share Offering

Derzeit läuft das bislang größte Bohrprogramm von Benchmark auf dem Lawyers-Projekt. Mit der jetzt abgeschlossenen Finanzierung ist das Unternehmen auch für 2020 bereits durchfinanziert. In den nächsten Tagen und Wochen dürften also zahlreiche Bohrresultate vom laufenden Programm eintreffen, die im Erfolgsfall für eine krasse Herbstrallye sorgen sollten. Schon seit Frühjahr sind Anleger mit einer Position in der Aktie von Benchmark Metals äußerst erfolgreich, spricht in den letzten Monaten immer mehr dafür, dass Benchmark Metals jetzt in die Fußstapfen der äußerst erfolgreichen Great Bear Resources treten könnte. Die Aktie von GBR notierte 2018 noch bei Kursen unter 0,40$ und erreichte erst vor kurzem ein Hoch von 9,57$ (CDN). - Eine Sensation für Anleger der frühen Stunde, die sich nun bei Benchmark Metals wiederholen könnte.

Auch am gestrigen Handelstag lancierte Benchmark mit Ergebnissen der Bohrung 19PXDD001 in der sog. Phoenix-Zone erneut herausragende Zahlen:

Benchmark Metals*

WKN: A2JM2X

Börsenplätze: Frankfurt, etc. (Deutschland); TSX-V (Kanada, Heimatbörse)

Gestrige Meldung: Benchmark Drills 132.5 g/t Gold and 8,560 G/t Silver over 0.9 metres in Unique Mineralization at Phoenix Zone Discovery

46,9 g/t Gold and 3.055.6 g/t (3 kg) Silber über 2,87 Meter

und

132,5 g/t und 8.560 g/t (8,65 kg) Silber über 0.9 Meter!!!

Das ist wohl in der Tat die Art von Ergebnissen, die in den letzen Jahren immer wieder dazu gut war, die Aktie eines Explorers auch einmal innerhalb kurzer Zeit um 100% nach oben zu befördern! Einen ersten deutlichen Schub gab es schon gestern: Die Aktie ging mit einem Kursplus von fast 14% aus dem Handel der Heimatbörse in Kanada. Wir rechnen jetzt mit weiteren deutlichen Kurszuwächsen. Denn überhaupt ist anzumerken, dass noch Resultate etlicher Bohrungen von diesem Jahr anstehen (die im übrigen immer noch weiter laufen). Es könnte also nun eine "Monsternews" nach der anderen folgen.

Fest steht in unseren Augen: Kommen mehr solch positive Resultate vom Lawyers-Projekt in British Columbia, dann sollte ein ähnlicher Verlauf wie jener der Aktie von Great Bear Resources mehr als nur nahe liegen und Anleger könnten bei einem Einstieg auf dem jetzigen Kursniveau EXTREM profitieren.

Chartentwicklung von Great Bear Resources seit Anfang 2018

Dass jetzt auch der Erfolgsinvestor der Rohstoffbranche höchst persönlich mit 4 Mio. Dollar (CDN) eingestiegen ist, könnte wohl kaum ein besseres Qualitätsmerkmal sein. Eric Sprott, der Investor, der als der Superguru bei Goldexplorationsaktien gilt, hat sich laut aktuellem Stand 14,3% des gesamten Unternehmens gesichert. Nach Einlösung der Bezugsscheine kann er diese Beteiligung sogar auf fast 20% aufstocken.

Etliche Resultate stehen jetzt und in den nächsten Wochen an

Insgesamt 17 Bohrungen wurden bereits abgeschlossen und 16 von den 17 sind "mineralisiert". Das ist eine gewaltige Trefferquote! Alles schaut nun darauf, wie genau die weiteren Resultate ausfallen. Gelingen jetzt konstant gute Erfolge (es spricht bereits einiges dafür), könnte die Aktie von Benchmark Metals in die Fußstapfen der kanadischen Great Bear Resources treten. In 2018 ein Pennystock bei Kursen von teilweise unter 0,40$ lieferte die Aktie in diesem Jahr ein Hoch von 9,57$ (CDN).

Benchmark Metals gehört in unseren Augen schon seit einiger Zeit zu den vielversprechendsten Rohstoffunternehmen Kanadas, erscheint der Hebel auf einen möglichen "Tenbagger" im Erfolgsfall insbesondere auch in Anbetracht der Entwicklung einiger ähnlicher Unternehmen jedenfalls gegeben.

Aufgrund des sich bereits jetzt schon abzeichnenden Erfolgs des laufenden Bohrprogramms auf den Kernzonen des Lawyers-Projekts hat das Management jüngst übrigens ein zusätzliches Bohrgerät mobilisiert, um parallel Stepout-Bohrungen außerhalb der bereits definierten Zonen durchzuführen. Wir glauben, Sie dürfen sich sicher sein: Landet Benchmark Metals auch noch mit den Stepout-Bohrungen Erfolge, dann … Fast zu schön, um wahr zu sein, aber möglich!

17 Bohrungen schon abgeschlossen

16 weitere Bohrungen wurden in der Zwischenzeit bereits abgeschlossen. Diese Bohrkerne befinden sich zur Untersuchung im Labor, wie jüngst bekannt gegeben wurde. Weitere Ergebnisse dürften also sehr zeitnah folgen und im Erfolgsfall den Aktienkurs des Rohstoffunternehmens im Hebst weiter anheizen.

Ausgangslage Benchmark Metals vs. Great Bear Resources

Die Ausgangslage bei Benchmark Metals ist sehr ähnlich jener von Great Bear Resources vor etwas über einem Jahr. Die erste von insgesamt sieben bereits abgeschlossenen Bohrungen war bereits ein schöner Erfolg! Man hatte mit dem ersten Bohrloch in eine entsprechende Tiefe gebohrt und auch dort hohe Gold- und Silbermineralisierungen vorfinden können.

Das Bohrloch 19CCDD01 brachte neuerlich eine Goldmineralisierung von bis zu 11,73 Gramm pro Tonne über eine Länge von 4,4 Metern hervor, aber auch eine Mineralisierung von 2,19 Gramm über eine beachtliche Länge von 26,75 Metern (in einer Tiefe von 144 Meter weg). Man hatte zuletzt auch weiter in der Tiefe getestet und damit Erfolg, was sich, insofern auch die weiteren Bohrungen von Erfolg gekrönt sein werden, dann schließlich ganz erheblich auf die neue unabhängige Ressourcenschätzung, die jetzt für Anfang 2020 angekündigt wurde, auswirken dürfte.

Die heutigen Ergebnisse von der sog. Phoenix-Zone sprengen aber noch einmal alles: Es ist ganz selten, dass ein Unternehmen solch extrem hohen Gold- und Silberwerte (über 8 kg!!!) erbohrt.

Geologen gehen von einem Goldschatz von mindestens 5 Mio. Unzen aus

Bewahrheiten sich die schon frühen Schätzungen der Geologen John Williamson und Michael Dufresne vom ersten Halbjahr 2019, dann werden wir es bei Benchmark Metals bereits schon kurzfristig mit einem potenziellen Vervielfacher zu tun haben, denn die ersten internen Schätzungen der beiden Experten für das Lawyers-Projekt beliefen sich schon im Frühling auf eine Projektgröße von mindestens 5 Mio. Unzen. Das haben die beiden Herren nicht irgendwo irgendwem erzählt, vielmehr wurde diese Einschätzung öffentlich publiziert:

HIER die offizielle Meldung.

Diese Schätzung könnte aber vielleicht bald schon nach oben korrigiert werden, zumal sich das Projekt ganz offensichtlich sowohl in der Breite als auch in der Tiefe vergrößern sollte. Sind jetzt auch die Stepout-Bohrungen ein Erfolg, dann wiederum muss wahrscheinlich mittelfristig in ganz neuen Dimensionen gedacht (und berechnet) werden.

Aussicht auf einen der größten neuen Goldschätze Kanadas

Benchmark Metals hat sein Camp auf dem Lawyers-Projekt aufgeschlagen

Tatsächlich glaubten also die beiden Geologen Michael Dufresne und John Williamson nach Analyse aller bisherigen Explorationsresultate schon im Frühjahr an einen Goldschatz von mindestens 5 Mio. Unzen für das Lawyers-Projekt. Dies wäre aktuell einer der größten neuen Goldfunde Kanadas. Die kanadische Pretium Resources hatte in den letzten Jahren mit dem Brucejack-Projekt mit heute rund 6 Mio. Unzen Gold einen der größten neue Goldfunde in Kanada gemacht und ist gegenwärtig mit rund 3 Mrd. Dollar (CDN) bewertet. Benchmark Metals bringt es derzeit auf eine Bewertung von rund 38 Mio. Dollar (CDN). Wichtig: Für Anfang 2020 soll es dann auch schon die neue NI 431-101-konforme Ressourcenschätzung geben!

Das Lawyers-Projekt befindet sich im sog. Stikine-Terrain, welcher diverse Gold- und Polymetalllagerstätten rund um das Bowser-Becken (zu denen Brucejack, Eskay Creek, KSM, GT Gold, Red Chris und Kemess gehören) beherbergt, die geologisch als "Goldenes Hufeisen" (British Columbia, Kanada) dargestellt werden. Die benannten Lagerstätten sind großteils als Weltklasselagerstätten zu bezeichnen und werden bzw. wurden von Milliardenkonzernen betrieben.

Unser Tipp:

Benchmark Metals erscheint aktuell ohnehin in Hinblick auf des extreme Upsidepotenzial sehr niedrig bewertet. Wir glauben, dass die Aktie im Erfolgsfall zu jenen raren Kandidaten der Branche gehört, die bereits kurz- bis mittelfristig tatsächliches "Tenbagger"-Potenzial aufweisen. - Den Rest erdenken Sie sich - nach bitte sorgfältiger Recherche" - einfach selbst!

Informieren Sie sich selbst über Benchmark Metals:

Webseite: https://www.benchmarkmetals.com

Filings (Börsenbehörden Kanada): www.sedi.ca

Fotocredit vom Lawyers-Projekt: Jim Greig / Benchmark Metals

Mit besten Empfehlungen

Ihnen wie immer viel Erfolg!

Ihr inult-Team

www.inult.com

HIER geht es zum Aktienkurs von Benchmark Metals.

*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei inult definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei inult vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Die von inult für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von inult dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen. Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der inult-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande.

Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der inult-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten.

Alle durch inult veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von inult enthaltenen Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen.

Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den inult-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten

Die Herausgeberin und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens Benchmark Metals zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen:

I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktienbestände in Benchmark Metals und behalten sich vor, diese zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung zu verkaufen oder neue Positionen in Benchmark Metals einzugehen.

II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit Benchmark Metals und erhalten hierfür ein Entgelt.

Autoren und die Herausgeberin wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von Benchmark Metals im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung.

Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von inult ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag der besprochenen Unternehmen.

- Werbung / Marketingmitteilung -

Enthaltene Werte: CA08162A1049