BERLIN (Dow Jones)--In der neu entbrannten Debatte über die deutschen Klimaschutzziele hat der RWE-Vorstandsvorsitzende Rolf Martin Schmitz vor einem Aufweichen des Klimapakets der Regierung gewarnt. "Den in nächtlichen Runden mühsam erzielten Kompromiss kurz darauf wieder in Frage zu stellen, wäre für mich nicht nachvollziehbar", sagte der Chef des Essener Energiekonzerns der Westdeutsche Allgemeine Zeitung. "Man sollte nicht beim ersten Gegenwind gleich wieder umkehren", mahnte Schmitz. "Wichtig ist, in einen Umsetzungsmodus zu kommen." Das Paket enthalte viel Vernünftiges, etwa, dass auch Treibstoffe an der Tankstelle und für das Heizen mit einem CO2-Preis belegt würden.

Umweltverbände und Opposition haben der Regierung vorgeworfen, im Entwurf für das neue Klimaschutzgesetz die vor rund zwei Wochen mühsam ausgehandelten Ergebnisse des Klimapakets bereits wieder zu verwässern. Die Bundesregierung hat dies bestritten. Die Grünen erneuerten aber ihre Kritik. "Dieses Klimagesetz verdient seinen Namen nicht mehr", sagte Fraktionsvize Oliver Krischer der Rheinischen Post. Grünen-Politiker Jürgen Trittin warf der Großen Koalition in der Neuen Osnabrücker Zeitung eine "Antiklimapolitik" vor.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 08, 2019 03:12 ET (07:12 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.