Die Vision geht weiter. Wie die Wirecard AG (ISIN:. DE0007472060) heute mitteilt, wird die unternehmenseigene "Vision 2025" kräftig angehoben. Dies war zu erwarten, wie wir gestern bereits berichteten. Passend zur Ivestorenkonferenz heute Abend in New York "überrascht" Wirecard mit einer neuen Erwartung für das Jahr 2025: Das im Jahr 2025 zu erwartende Transaktionsvolumen wird mit mehr als 810 Mrd. EUR angenommen (von mehr als 710 Mrd. EUR). Der Konzernumsatz könnte in selbigem Jahr mehr als 12 Mrd. EUR (vorher: mehr als 10 Mrd. EUR), das EBITDA mehr als 3,8 Mrd. EUR (vorher: mehr als 3,3 Mrd. ...

