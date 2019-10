Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SAF-Holland von 12 auf 10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die heftigen Kursverluste nach der Gewinnwarnung des Lkw-Zulieferers vor zwei Wochen seien übertrieben gewesen, schrieb Analyst Philippe Lorrain in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er bleibe bei seiner Kaufempfehlung, da das aktuelle Kursniveau längerfristig interessierten Investoren ein attraktives Eintrittsniveau biete./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2019 / 17:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0006 2019-10-08/09:53

ISIN: LU0307018795