Unterföhring (ots) - In Tokio kann man eine Frau zum Kuscheln mieten. Warum? Was passiert, wenn man untrainiert einen 4000er besteigt? Wer reist nach Rio, um zum Schönheitschirurgen zu gehen? Fahri Yardim. Wieso? Fahri Yardim sucht das Glück.



ProSieben schickt den Schauspieler in der neuen vierteiligen Dokutainment-Serie "Fahri sucht das Glück" auf eine einzigartige Reise. Fahri möchte wissen und erfahren, welche Glückskonzepte Menschen auf der Welt verfolgen: Menschliche Nähe, auch wenn sie gekauft ist? Das Nachjagen eines Schönheitsideals? Die Kenntnis der eigenen Zukunft? Selbstüberwindung für den großen Kick? Was macht wirklich glücklich? Machen diese Glückskonzepte Fahri glücklich? Wartet das Glück am anderen Ende der Welt auf ihn? Fahri Yardim kommentiert seine Suche nach dem Glück selbst - in ganz persönlicher Manier.



ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "Der mutigste Sender Deutschlands schickt einen ganz besonderen Protagonisten um die Welt, um Höhen und Abgründe des menschlichen Strebens nach Glück zu erkunden. Das ist manchmal schmerzhaft - aber immer sehenswert. Und damit kennt 'jerks.'-Star Fahri Yardim sich bestens aus. Er wagt sich in Bereiche vor, die viele von uns zwar faszinieren - in die sich aber kaum ein Reisender traut." Bon Voyage Films GmbH produziert die vier Folgen "Fahri sucht das Glück".



ProSieben zeigt "Fahri sucht das Glück", ab 4. November 2019, immer montags, 22:10 Uhr.



