Zürich (www.anleihencheck.de) - In den vergangenen Wochen nahmen die geopolitischen Risiken an verschieden Fronten ab, so die Experten von Swisscanto Invest.Auch im Handelsstreit zwischen den USA und China seien zuletzt deutlich versöhnlichere Töne angeschlagen worden. Um von einer nachhaltigen Entspannung auszugehen, sei es aber noch zu früh. Die US-Notenbank habe im September den Leitzins zum zweiten Mal in diesem Jahr gesenkt. Die Experten von Swisscanto Invest würden mit einem weiteren, vorläufig letzten Zinsschritt im Oktober rechnen. Auch die EZB habe erneut ein Stimulierungspaket geschnürt. Dessen Wirksamkeit werde allerdings zunehmend infrage gestellt. Um die europäische Konjunktur anzukurbeln, wären mittlerweile fiskalische Stimuli vielversprechender. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...