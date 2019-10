Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Airbus-Aktie auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 161 Euro belassen. Verglichen mit dem Vorjahresmonat habe der Flugzeugbauer mit den Auslieferungszahlen im September etwas besser abgeschnitten, was positiv aufgenommen werden sollte, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im vierten Quaral habe der Konzern aber noch Arbeit vor sich. Es fehlten noch zwischen 309 und 319 Jets, um das Jahresziel von 880 bis 890 Auslieferungen zu erreichen./ajx/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2019 / 20:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2019-10-08/10:12

ISIN: NL0000235190