Die Privatbank Berenberg hat Qiagen nach mehreren Ankündigungen auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Die wichtigste Neuigkeit sei der angekündigte Rücktritt des langjährigen Vorstandschefs Peer Schatz gewesen, schrieb Analyst Scott Bardo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Weitere negative Nachrichten, etwa zum Umsatzwachstum im dritten Quartal, seien keine wirkliche Überraschung für ihn gewesen, auch wenn sie den Markt bewegten und die Aktien belasteten. Bardo sieht im aktuellen Kursverlust eine gute Kaufgelegenheit./ck/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2019 / 06:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0008 2019-10-08/10:13

ISIN: NL0012169213