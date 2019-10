Mainz (ots) - Die Auszeichnung als Bester deutscher Hörakustiker des Jahres ist etwas ganz Besonderes, denn die Vorschläge werden der Jury von Kunden eingereicht. Jens Warnecke, der für audibene im Schulungs- und Innovationszentrum Mainz arbeitet, wurde von Marion Ziegler aus Oberasbach vorgeschlagen. Ihr hatte er über einen längeren Zeitraum sehr geholfen, ihre Hörfähigkeit wiederherzustellen und die entsprechenden Kassenleistungen zu erhalten. Sie ist dankbar, dass ihre Lebensqualität wieder hergestellt ist und er ihr als Audiologe auf diesem Weg so stark beigestanden hat. "Meine Freude über diese Auszeichnung ist groß, denn sie ist ein sichtbares Zeichen dafür, wie sehr wir als Hörgeräteakustiker schwerhörigen Menschen helfen können, ein gutes Leben zu führen," sagt er.



Jens Warnecke ist nun gespannt auf den Entscheid "European Audiologist oft the Year". Diesen europäischen Titel verleiht die Jury dem Landessieger mit der höchsten Punktzahl. Jens Warnecke hat die Ehrung bereits 2011 und 2014 errungen.



Der jährliche Wettbewerb wird von dem weltweit führenden Hersteller von Hörgerätebatterien, Rayovac und der Fachzeitschrift Audio Infos in Zusammenarbeit mit dem Europäischen Verband der Hörgerätehersteller und dem Europäischen Schwerhörigenverband ausgerichtet.



Über audibene:



Das internationale Akustikunternehmen audibene ist Europas größtes Beratungsportal zum Thema Schwerhörigkeit und Hörgeräte. Die Beratung und Aufklärung der Kunden erfolgt durch audibene mit einem Team von qualifizierten Hörgeräteexperten. Das Unternehmen hat sich zum Spezialisten für die Erstversorgung mit Hörgeräten bei Babyboomern entwickelt. Für die Anpassung der Geräte arbeitet audibene mit mehr als 4.000 Partnerakustikern weltweit zusammen. Der 2012 von Dr. Marco Vietor und Paul Crusius gegründete Akustiker ist mit 1.000 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 150 Millionen Euro in zehn Ländern der Erde erfolgreich. Seit Mai 2018 orchestriert das Unternehmen weltweit erstmalig den Zusammenschluss von Online- und Offline-Hörakustik unter einem Dach: Mit der Gründung des "audibene RheinCampus" in Mainz schuf sich audibene nach Berlin einen zweiten Standort in einer starken deutschen Wirtschaftsregion.



