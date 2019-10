Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Volvo B vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 203 schwedischen Kronen belassen. Analystin Daniela Costa schraubte in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihre Erwartung an die europäische Lkw-Nachfrage im kommenden Jahr nach unten. Ihre Schätzungen für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) von Volvo bis 2021 hob sie dennoch an. Grund seien vorteilhaftere Währungseffekte bei der schwedischen Krone./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2019 / 18:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: SE0000115446