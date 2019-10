Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Evonik von 21 auf 20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Aussichten für die Preise und Absatzmengen bei Kieselerde trübten sich zunehmend ein, schrieb Analystin Georgina Iwamoto in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das überdurchschnittliche Wachstum der vergangenen Dekade dürfte nun zum Ende kommen. Dazu kämen bereits trübe Prognosen für die Reifenproduktion./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2019 / 17:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2019-10-08/10:19

ISIN: DE000EVNK013