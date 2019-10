Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Eni vor den Quartalszahlen der europäischen Ölkonzerne von 20 auf 19 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine reduzierten Schätzungen für den Gewinn je Aktie der Ölkonzerne reflektierten schwächere Gaspreise und Petrochemie-Margen, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Insgesamt bekräftigte der Experte aber seine positive Einschätzung für den europäischen Ölsektor. Die Barmittelflüsse seien robust und die Ausschüttungen an die Aktionäre nähmen ungeachtet des herausfordernden konjunkturellen Umfelds zu./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2019 / 21:40 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2019-10-08/10:21

ISIN: IT0003132476