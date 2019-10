China arbeitet im Hintergrund an einem Ende der Krise in Hongkong. Dabei hofft die Volksrepublik auf gewalttätige Demonstranten und setzt auf Wohlfahrtsmaßnahmen. So sollen Sympathisanten der Proteste besänftigt werden.

Die Volksrepublik China, so war in der US-amerikanischen Zeitschrift "Foreign Affairs" unter Berufung auf wohlinformierte Experten in Peking zu lesen, werde es in Hongkong nicht zu einer Eskalation kommen lassen. Nach Auffassung dieser Kenner des kommunistischen Regimes geht die Zentralregierung in Peking davon aus, dass sich mit zunehmender Gewalt mehr und mehr Hongkonger von den Protesten entfremden und distanzieren werden. Gleichzeitig habe Peking damit begonnen, die Gründe für den sozialen Unfrieden in Hongkong - damit sind vor allem die völlig außer Kontrolle geratenen Mietpreise gemeint - anzugehen.

Damit diese Rechnung aufgeht, braucht Peking vor allem eins: immer weiter ins Gewalttätige hinein eskalierende Proteste in Hongkong. Das Vermummungsverbot, das einem Ausnahmerecht der britischen Kolonialzeit entnommen ist, scheint diese Aufgabe zu erfüllen. Die Demonstrationen am vergangenen Wochenende wurden daraufhin massiver. Die Aggression von einigen Protestierenden richtet sich gegen Gegenstände. Mülleimer und Bushaltestellen gingen in Flammen auf. Die U-Bahn in der Stadt hört zeitweise auf zu fahren,

Geschäfte, die an den Routen der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...