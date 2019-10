Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für L'Oreal vor dem Hintergrund der Unruhen in Hongkong von 265 auf 263 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Auch wenn Hongkong im weltweiten Kontext klein sei, sei ein Einfluss auf die Luxusgeschäftsbereiche von L'Oreal und Beiersdorf möglich, schrieb Analyst Iain Simpson in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu europäischen Konsumgüterherstellern. Für L'Oreal sei er jedoch begrenzt. Allerdings gebe das strategisch deutlich auf Asien fokussierte Unternehmen keine kurzfristigen Ausblicke./ck/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2019 / 00:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2019 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2019-10-08/10:32

ISIN: FR0000120321