Die südafrikanische Impala Platinum Holdings (WKN A0KFSB) kündigte am gestrigen Montag an, die in Kanada beheimatete North American Palladium (WKN A14X6L) zu übernehmen. Diese erste Akquisition außerhalb Afrikas lässt Implats sich rund 1 Mrd. CAD kosten. Der Palladiumpreis, das Metall wird vor allem in Automobilkatalysatoren verwendet, hat sich von seinem Tief im August aus verdoppelt. Strengere Umweltauflagen, berichtet ...

