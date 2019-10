Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Frankfurt am Main/Hanau (pts007/07.10.2019/08:45) - Der Online-Shop AURESA, der verschiedenste außergewöhnliche Teesorten vertreibt, unterstützt eine Initiative, die sich für gegenseitige Rücksichtnahme und offene Kommunikation im Internethandel einsetzt. Auf https://www.auresa.de/tee/ darf AURESA als Unterstützer daher das Siegel der Initiative präsentieren. So will AURESA.de auf die Wichtigkeit der Initiative aufmerksam machen. "Grund für die Unterstützung ist der gemeinsame Anspruch aller Onlinehändler im Hinblick auf ein harmonisches und faires Miteinander im Internet, wofür sowohl unser Online-Shop als auch die Initiative steht", so AURESA-Geschäftsführer Danijel Mlinarevic. Gutes Gewissen beim Teekauf - auch und vor allem online Durch den Beitritt zu der Initiative können die verschiedenen Grün- und Schwarzteesorten sowie die große Auswahl an Früchteteemischungen von AURESA-Kunden jetzt mit noch besserem Gewissen online bestellt werden. Denn mit der Unterstützung der Initiative "Fairness im Handel" unterstreicht der Online-Shop einerseits seine eigenen strengen Firmengrundsätze und garantiert zudem auch gegenüber Konkurrenzunternehmen seine Fairness. "Für uns als Betreiber stehen Kundenzufriedenheit und Fairness gegenüber Lieferanten und Produzenten immer an erster Stelle. Denn bei jedem Handeln steht der Mensch immer im Mittelpunkt. Dazu zählt auch der enge Kontakt zu Herstellern und Lieferanten, den wir seit Beginn unterhalten. Daher sind alle Produkte in unserem Tee-Online-Shop von dieser Fairness-Maxime getragen. Tees, die hinsichtlich der Produktion nicht vom Anbau bis hin zu den Zulieferern überzeugen können, finden keinen Einzug in das Sortiment", so die beiden Geschäftsführer von AURESA, Danijel Mlinarevic und Nicolas John. Mit der Unterstützung von "Fairness im Handel" zeigt AURESA.de nicht nur seine absolute Transparenz innerhalb der Produktion, sondern auch den hohen moralischen Anspruch des Tee-Online-Shops in Bezug auf Harmonie im Miteinander und seine offene Kommunikation. Gutes Gewissen - auch beim Versand Beim Teekauf auf https://www.auresa.de/tee/ unterstützen Kunden die positiven Leitsätze des Online-Shops. Hier finden sich klassische Grün- und Schwarzteesorten sowie Früchtetees von feinem Geschmack. Natürliche Blüten, Früchte und viele weitere Zutaten stammen dabei bevorzugt aus biologischer Landwirtschaft. Das Ziel, Umwelt und Natur zu schonen, ist für AURESA.de besonders wichtig. Dies zeigt sich auch im Versand der bestellten Teepakete. Die Tees werden durch DHL GoGreen geliefert, um die fair gehandelten Produkte auch absolut CO2-neutral zu versenden. (Ende) Aussender: AURESA e.K. Ansprechpartner: Danijel Mlinarevic Tel.: +49 6181 9911930 E-Mail: presse@auresa.de Website: www.auresa.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20191007007

