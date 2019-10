Zendesk kombiniert mit der Einführung von Sunshine Conversations Kundenkommunikation und -interaktion per Chatbot jetzt mit Direct Messaging. Der Anbieter für Kundenkommunikationssysteme Zendesk hat mit "Sunshine Conversations" sein Angebot um eine neue API-basierte Plattform erweitert, mit der Unternehmen via Messaging auf allen gängigen sozialen Kanälen in direkten Kontakt zu ihren Kunden treten können. Dabei laufen Gespräche aus unterschiedlichen digitalen Kanälen zentral in den Sunshine Conversations zusammen, was die Möglichkeite...

Den vollständigen Artikel lesen ...