Der Umbau beginnt, zunächst werden zwei Abteilungen zusammengelegt, aber das bringt bereits 200 Mio. € Einsparung. Daran wird erkennbar, was in diesem Konzern, gegenüber der damaligen Führung, demnächst noch zu erreichen sein wird. Nach üblicher WP-Berechnung liegt die Summe aller Werte deutlich über dem aktuellen Marktwert von THYSSENKRUPP. Auch darüber haben wir intensiv berichtet. Der klassische Fall eines Comebacks, Potenzial um 40 %.



