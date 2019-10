Die US-Bank JPMorgan hat Qiagen nach vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal und dem Rücktritt des Vorstandschefs von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. Die vom Gendiagnostik- und Biotech-Unternehmen präsentierten Kennziffern seien enttäuschend, schrieb Analyst Tycho Peterson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Weggang des Konzernchefs komme überraschend und sorge kurz- und mittelfristig für mehr Unsicherheit. Die schwache Entwicklung in China werfe die Frage auf, in welcher Verfassung sich der Markt im Reich der Mitte befinde. Qiagen komme aus eigener Kraft langsamer voran als gedacht und die Bewertung liefere kaum Unterstützung, begründete der Experte die Abstufung./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2019 / 21:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0031 2019-10-08/10:53

ISIN: NL0012169213