Ein guter Tag für Nordex

Vor einigen Jahren hatte Nordex (WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554) die Windenergiesparte von Acciona (WKN: 865629 / ISIN: ES0125220311) übernommen. Jetzt gab der spanische Mischkonzern seinerseits ein Übernahmeangebot für den Hamburger Windturbinenhersteller ab.

Bisher hielt Acciona 29,9 Prozent an Nordex. Nach der Kapitalerhöhung des SDAX- und TecDAX-Unternehmens steigt dieser Anteil auf 36,27 Prozent, was ein Pflichtangebot an alle Aktionäre von Nordex zur Folge hat. Allerdings hat es das von Acciona unterbreitete Angebot mit 10,32 Euro nicht wirklich in sich. Dies ist ein Grund, warum die Nordex-Aktie am Dienstag nach einem zwischenzeitlichen Kurssprung um rund 9 Prozent einige Gewinne abgeben musste. Trotzdem dürfte man bei Nordex zufrieden sein.

