Sowohl diesseits als auch jenseits des Atlantiks stiegen die Anleiherenditen im gestrigen Tagesverlauf etwas an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Dabei wären die Datenveröffentlichungen sowie der Newsflow zu den US-chinesischen Handelsgesprächen vielmehr dazu geeignet gewesen, verstärkte safe haven flows auszulösen. So seien die Auftragseingänge in der deutschen Industrie im August mit 0,6% p.m. stärker zurückgegangen als erwartet. Insbesondere die Aufträge aus dem Inland hätten sich schwach entwickelt. Dagegen habe die heute bereits veröffentlichte deutsche Industrieproduktion (August) mit +0,3% p.m. (ohne Bau sogar +0,7% p.m.) die Erwartung (-0,1% p.m.) übertreffen können. Allerdings dürfte es sich dabei nur um eine kurze Atempause im Abwärtstrend der deutschen Industrie handeln (siehe Auftragseingänge). Generell würden die Analysten der Raiffeisen Bank International AG davon ausgehen, dass sich die Industrie-Schwäche bis Frühjahr/Mitte nächsten Jahres hinziehen dürfte. Auch das gestrige Sentix-Investorenvertrauen für die Eurozone habe die Konsenserwartungen verfehlt.

