Bonn (www.anleihencheck.de) - Die US-Kapitalmarktrenditen zeigten zum Wochenauftakt eine Aufwärtsbewegung, so die Analysten von Postbank Research.Treiber seien wieder einmal die Entwicklungen im US-chinesischen Handelsstreit gewesen. Im Vorfeld neuer Verhandlungen in dieser Woche hätten positive Äußerungen verschiedener US-Offizieller für eine sinkende Risikoaversion und eine nachlassende Nachfrage nach als sicher angesehenen Staatsanleihen gesorgt. Am Abend hätten zehnjährige US-Treasuries mit 1,55% um 4 Basispunkte höher als am Freitag rentiert. ...

