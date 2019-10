Volvo Cars und die Konzernmutter Geely wollen die Entwicklung und Produktion von Verbrennungsmotoren und Hybridantrieben in einem eigenständigen Unternehmen zusammenführen, um Kosteneinsparungen zu erreichen. In Zukunft sollen alle Marken des Geely-Konzerns mit Verbrennern und Hybridantrieben aus einer Hand versorgt werden, darunter neben Geely Auto und Volvo Cars auch Lynk & Co., Proton, Lotus und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...