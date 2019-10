++ DE30 fällt, da 50% Fibo-Niveau unüberwindbar ist ++ Wirecard hebt Ziele bis 2025 an, Aktie steigt ++ Airbus hat im September 71 Flugzeuge ausgeliefert ++Trotz der positiven Stimmung während der asiatischen Sitzung eröffneten die Aktien in Europa gemischt. Der polnische Index WIG20 (W20) war in den ersten Handelsminuten der Spitzenreiter unter den europäischen Blue-Chip-Indizes, während der Schweizer SMI (SUI20) der größte Underperformer war. Dennoch sank die Mehrheit der europäischen Aktienindizes nach der ersten Stunde der Sitzung. Quelle: xStation 5 DE30-CHARTDer deutsche Leitindex konnte im vorbörslichen Handel ...

