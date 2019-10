Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Trotz der positiven Stimmung während der asiatischen Sitzung eröffneten die Aktien in Europa gemischt, so die Experten von XTB. Der polnische Index WIG20 (W20) sei in den ersten Handelsminuten der Spitzenreiter unter den europäischen Blue-Chip-Indices gewesen, während der Schweizer SMI (SUI20) der größte Underperformer gewesen sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...