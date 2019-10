Neu-Isenburg (ots) - Besonders zu Volksfesten, wie aktuell dem Stuttgarter Wasen, ist die Attraktivität der E-Scooter sehr hoch. Um nach dem Volksfest-Besuch schnell und bequem nach Hause oder zur nächsten Party zu fahren, nutzen viele das neue Trend-Gefährt. Aus gegebenem Anlass, befragte das Portal ScooterExperten.de in einer Online-Studie* über 2.000 Deutsche zur Fahrbereitschaft bei Trunkenheit am Lenker der E-Scooter, mit einem beunruhigenden Ergebnis: Über 36% der Befragten** würden nach einem Alkoholkonsum mit dem E-Scooter fahren, davon sogar 50% stark alkoholisiert nach einer Maß Bier und mehr.



In einer repräsentativen Online-Studie der Ratgeberplattform für E-Roller und E-Scooter ScooterExperten.de wurden über 2.000 Deutsche zum Alkoholkonsum und der anschließenden Fahrbereitschaft mit dem E-Roller befragt. Auf die Frage "Nach welchem Bier- oder Weinkonsum würden Sie nach einem Volksfest (z. B. Oktoberfest, Wasen) einen E-Scooter fahren?" gaben 36% der Befragten** an, dass sie nach einem Alkoholkonsum die Fahrt mit dem E-Scooter antreten würden. 50% der Alkoholtrinker sind zudem nach einem Konsum von einer Maß und mehr gewillt, eine E-Scooter Fahrt anzutreten.



Männer fahren häufiger alkoholisiert als Frauen



Vorwiegend Männer (43%) haben keine Bedenken nach dem Alkoholkonsum mit dem E- Scooter zu fahren, davon würden 59% auch nach dem Konsum von über einer Maß auf den E-Scooter steigen. 29% der befragten Frauen würden nach einem Alkoholkonsum eine Fahrt mit dem E-Scooter antreten, davon 37% auch nach einer Maß Bier und mehr. Besonders bei den jüngeren Befragten (18 bis 34-jährigen) liegt die Zahl der Fahrbereitschaft nach einem Alkoholkonsum bei 51%. Auch nach dem Konsum von mehr als einer Maß Bier, würden 61% der jüngeren alkoholtrinkenden Fahrer einen E-Scooter steuern. Bei den 55 Jahre und älteren Befragten fahren 25% nach einem Alkoholkonsum mit einem Elektroroller, davon 34% auch nach einer Maß Bier und mehr.



Die alkoholisierte Fahrt mit einem E-Scooter ist strafbar



Was viele nicht wissen: Die alkoholisierte Fahrt mit einem E-Scooter ist einer alkoholisierten Autofahrt gleichgesetzt und ebenso gefährlich und strafbar ab 0,5 Promille. Der Promillegehalt im Blut nach dem Konsum einer Maß Bier liegt je nach Körpergewicht bei ca. 0,6 bis 1,0 - beispielsweise für einen 80kg schweren Mann bei 0,8. Gemäß § 24a des Straßenverkehrsgesetzes wird eine Missachtung mit Bußgeld von mindestens 500 Euro, einem Fahrverbot von einem Monat und einer Eintragung von 2 Punkten ins Flensburger Fahreignungsregister geahndet. Der Automobilclub von Deutschland (AvD) warnt vor einem Verstoß und die damit verbundene Gefährdung des Straßenverkehrs: "Wer im Straßenverkehr unterwegs ist, sollte das tun ohne Alkohol getrunken zu haben", so Herbert Engelmohr vom AvD.



*Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der 2091 Personen zwischen dem 17.09. und 19.09.2019 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.



** "weiß nicht" / "nicht zutreffend" wurden in dieser Auswertung herausgerechnet.



ScooterExperten.de ist der Ratgeber für E-Roller und E-Scooter: vom Kauf, über Versicherung, Kosten und umweltschonendes Fahren - powered by eprimo. Besondere Aufmerksamkeit erlangten die SCOOTER EXPERTEN durch die Green Scooter Challenge im August 2019, einer 30-tägigen Fahrt mit dem E-Scooter über 1.200km durch Deutschland.



Pressekontakt:



Igor Smeljanski

Mail: igor@ScooterExperten.de

Tel.: 069/69 767 05 48



Original-Content von: SCOOTER EXPERTEN powered by eprimo, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/135473/4395269