Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In Maydorns Meinung analysiert Börsenexperte Alfred Maydorn die neuesten Entwicklungen der beliebtesten Aktien deutscher Anleger und versieht sie mit seiner persönlichen Meinung. In dieser Ausgabe geht es um Wirecard, Lufthansa, Apple, Pepsi, Tesla, Nel und Nordex. Wirecard hat es schon wieder getan: Die Prognose angehoben. Dieses Mal wurde die Langfristprognose für 2025 angehoben, sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Gewinn. Die Aktie reagierte zunächst mit Kursgewinnen, drehte dann aber ins Minus. Was schmeckt den Anlegern nicht? Und wie geht es weiter mit der Aktie? Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um neue Negativ-Schlagzeilen und die optimale Trading-Strategie bei Lufthansa, um die starke Vorstellung der Apple-Aktie, die Pepsi-Überraschung und die Auswirkungen auf den Gesamtmarkt, die neuen Tesla-Zahlen, den wahren Wert der Nel-Aktie und um das neue Übernahmeangebot für Nordex. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach auf http://www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.