Bindlach (ots) -



- Strickpullover zum Aktionspreis von 9,99 Euro statt bisher 19,99

Euro

- Ab 10.10.19 in fünf Designs in allen NKD Filialen und auf

nkd.com Zum Start der großen Kuschelstricksaison präsentiert das deutsche Textilunternehmen NKD flauschige Strickpullover in fünf modischen Designs. Zum Sensationspreis von 9,99 Euro überzeugen die trendig geschnittenen Oberteile im Norweger-Style, mit Leopardenmuster, Blockstreifen und als besonderes Highlight mit glanzvollem Effektgarn.



Kuschelstrick zu Top-Preisen: Die Highlight-Produkte werden ab dem 10. Oktober in allen NKD Filialen und online auf nkd.com zu einem Aktionspreis von 9,99 Euro statt bisher 19,99 Euro erhältlich sein. Die wärmenden Pullover überzeugen mit besonders weicher Haptik sowie einem angenehmen, leichten Tragegefühl. Das Produktspektrum reicht von stylischen Blockstreifen und aufregenden Jacquardmustern bis hin zu Animal-Prints. Besonders trendy in Szene gesetzt wird der Strick passend zur schmalen Lederoptik-Hose. Die flauschigen Must-haves bieten zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten - ob stilvoll oder leger -, sie sind das Mode-Highlight beim Skiurlaub, City-Trip oder auf der Couch. Die Strickpullover bilden den Auftakt für eine komplette Knitwear-Kollektion. Mit traumhaft schönen It-Pieces von NKD kann der Herbst kommen!



Das Unternehmen NKD



Mit insgesamt 1.800 Filialen in Deutschland, Österreich, Italien, Slowenien, Kroatien, einem eigenen Onlineshop sowie ca. 8.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weltweit zählt die NKD Firmengruppe zu den größten Unternehmen im Textileinzelhandel. Das Angebot reicht von aktueller Mode für die ganze Familie und funktionaler Sportbekleidung über Heimtextilien und saisonale Dekoartikel bis hin zu ausgewählten Markensortimenten.



