Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Iberdrola von 9,30 auf 10 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie des Versorgers biete eine gute Möglichkeit, an den Chancen des Energiemarktes zu partizipieren, schrieb Analyst James Brand in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Cashflow-Rendite liege sektorweit im Spitzenfeld./mf/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2019 / 05:12 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0038 2019-10-08/11:53

ISIN: ES0144580Y14