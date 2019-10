marktEINBLICKE um 12: Wirecard zeigt sich noch optimistischer, QIAGEN stürzt ab

Nachdem es in den vergangenen Tagen noch nach einer Erholung am deutschen Aktienmarkt ausgesehen hatte, muss der DAX am Dienstag deutliche Verluste einfahren. Anleger zeigen sich angesichts der Unklarheiten rund um die kommenden Handelsgespräche zwischen China und den USA verunsichert.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -0,6% 12.025 MDAX -1,2% 25.303 TecDAX -2,3% 2.720 SDAX -0,6% 10.856 Euro Stoxx 50 -0,6% 3.451

Die Topwerte im DAX sind Merck KGaA (WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905), Deutsche Börse (WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055) und adidas (WKN: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0). Im Gegensatz dazu notierte die Wirecard-Aktie (WKN: 747206 / ISIN: DE0007472060) trotz einer Prognoseanhebung des Zahlungsabwicklers aus Aschheim bei München deutlich in der Verlustzone. In der zweiten Reihe blicken Anleger vor allem auf den Kurssturz der QIAGEN-Aktie (WKN: A2DKCH / ISIN: NL0012169213), nachdem sich das Gendiagnostik- und Biotechnologieunternehmen pessimistischer zu seinen Aussichten geäußert hatte. Für Nordex (WKN: A0D655 / ISIN: DE000A0D6554) ist heute jedoch ein guter Tag.

Den vollständigen Artikel lesen ...