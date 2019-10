Das Berliner Startup Demecan hat sich in einer Finanzierungsrunde sieben Millionen Euro gesichert. Das Geld soll in den Anbau und Vertrieb von medizinischem Cannabis fließen. In den USA und Kanada sind Cannabis-Startups schon seit einigen Jahren von Investoren heiß umworben. In Deutschland sehen Marktbeobachter zumindest ein steigendes Interesse an Firmen, die sich auf medizinisches Cannabis spezialisiert haben. Demecan, das als erstes deutsches Cannabis-Startup gilt, hat jetzt in einer Serie-A-Finanzierungsrunde sieben Millionen Euro einsammeln können. Medizinische...

