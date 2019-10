DGAP-Media / 2019-10-08 / 11:40 *Pressemitteilung vom 8. Oktober 2019* *Bestell-App "Herbert" - Die Digitalisierung der Gastronomie hat einen neuen Namen* · Münchner Startup cayowai bringt Bestell-App Herbert an den Markt · App unterstützt Umsatzsteigerung und Erhöhung der Servicequalität am Gast · Herbert bietet Antwort auf Personalmangel in der Gastronomie · Starke Kapitalbasis dank Schweizer Investor Gestatten, Herbert, Herbert von cayowai! Mit Herbert können Gäste direkt über ihr Smartphone die Speisenkarte "durchblättern", Bestellungen auslösen und bezahlen, ohne auf einen Kellner warten zu müssen. Herbert unterstützt dadurch den Service, keine unnötigen Wege laufen zu müssen und damit mehr Zeit für die individuelle Betreuung des Gastes zu haben. "Uns ist wichtig, dass Herbert als Kollege und nicht als Konkurrent gesehen wird." stellt Volker Ketzel, Gründer, heraus. Gäste legen Wert darauf, willkommen zu sein und umsorgt zu werden, was in Zeiten von Personalmangel im Gastgewerbe zunehmend schwieriger wird." Herbert hilft die Servicequalität zu verbessern und den Umsatz zu steigern. Das Ergebnis sind zufriedenere Gäste und Gastronomen. Hinter Herbert stehen zwei Visionäre aus München und Wien, die nicht länger im Restaurant sitzen und auf einen Kellner warten wollten. "Can you wait?" - "NO!" Und damit war 2017 die Idee von Herbert geboren. "Unser Leben ist digital geworden. Menschen möchten immer schneller und jederzeit alles verfügbar haben. Mit unserer App setzen wir auf diesen Trend und helfen Gästen, schneller ans Ziel zu kommen - dies in einer intuitiven und modernen Umgebung." erklärt Markus Löffelmann, Gründer. Neben einer 6-monatigen Testphase, gab es einen intensiven Austausch mit Gastronomen zur praktischen Handhabung vor Ort im Restaurant. Robert Brandhofer, Mitbetreiber des Wiener Haubenlokals "Heunisch & Erben" und des "Pub Klemo", berichtet: "Ich war sofort von der Idee überzeugt und gerne bereit, die App zu testen. Unsere Mitarbeiter haben schnell den Mehrwert für ihre tägliche Arbeit erkannt und unsere Gäste sind von der einfachen Handhabung der App begeistert." In den letzten Monaten wurde eine Vielzahl neuer Features entwickelt und implementiert, um die Funktionalität und Bedienbarkeit auf Seiten der Gastronomen als auch für die Gäste bestmöglich zu optimieren. Nicht nur den Restaurantbesuchern wird eine moderne und ansprechende App geboten, bei Herbert arbeiten auch die Gastronomen mit einer eigenen Gastro-App zur Abwicklung der eingehenden Bestellungen. Besonderen Wert wurde auf die regionale Datenverarbeitung gelegt. Die App wurde in Bayern entwickelt und wird dort auch lokal gehostet. "Wir sind stolz, eine so umfangreiche App-Umgebung aufgesetzt zu haben, ohne dabei auf "gratis" Hilfsmittel von Google, Facebook oder anderen Anbietern zusetzen. Auch beim Hosting haben wir absichtlich auf die Services von Microsoft und Amazon verzichtet." erklärt Volker Ketzel. "Die App-Anwender sollen nicht noch mehr digital verfolgt werden. Wir verzichten auf die Leistung von nicht EU-Internetgiganten und versuchen so, den Nutzern mehr Anonymität zu geben." Neben der straffen App-Entwicklung wurde die Zeit genutzt, um einen Investor zu suchen, der eine gute Kapitalbasis sicherstellen soll. Im April 2019 konnte die cayowai einen begeisterten Schweizer Investor für sich gewinnen, der das Unternehmen langfristig begleiten wird. "Der Einstieg des Investors zeigt klar, dass wir auf dem richtigen Weg sind." freut sich Markus Löffelmann. Mitte Oktober ist es nun soweit, Herbert startet durch und die ersten Gastronomiebetriebe werden live geschaltet. Ziel ist es, mit 25 Restaurants und Lieferdiensten in München, Wien und Zürich online zu gehen. *Über Herbert:* So funktioniert Herbert App laden, Restaurant auswählen, Speisen und Getränke aussuchen, ggf. einmalig registrieren, bestellen und dann vor allem genießen. Herbert stellt sich vor: Für Gäste: https://www.cayowai.de/img/cayowai-Produktvorstellung-1118.mp4 [1] Für Gastronomen: https://www.cayowai.de/img/cayowai-herberts-CV1.mp4 [2] Herbert ist jeweils eine native App, sowohl für IOS und Android. Die App ist im Apple-App Store und im Google-Play Store erhältlich (Android Version ab 15.10.2019). *Über die cayowai GmbH:* Seit 2013 bietet die cayowai GmbH ihren Kunden innovative und integrierte IT Lösungen in den Bereichen Prozessmanagement, IT Architektur und Softwareentwicklung. Der Sitz der Gesellschaft ist München, Deutschland, mit Vertriebsaktivitäten in Wien, Österreich und Zürich, Schweiz. Die Gesellschafter der cayowai bringen über 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen IT Architektur, IT Management, Softwareentwicklung, Prozessmanagement, Marketing und Vertriebsmanagement mit. Damit verbindet cayowai IT-Knowhow mit viel Gespür für Trends, um so komplexe Ideen zu simplifizieren und in kundenfreundliche Lösungen zu verwandeln. *Ansprechpartner für Medien:* Sabrina Romes T: +49-89-1250107-60 M sabrina.romes@cayowai.de https://www.cayowai.de Instagram: herbert_von_cayowai Bildmaterial unter: https://www.cayowai.de/presse/ Die Bildrechte hält die cayowai GmbH. Bei Verwendung bitten wir Sie um einen Hinweis darauf. Sollten Sie weiteres Material benötigen, kontaktieren Sie uns gerne. Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/cayowai/886287.html [3] Bildunterschrift: Herbert von cayowai Emittent/Herausgeber: cayowai GmbH Schlagwort(e): Lifestyle 2019-10-08 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 886287 2019-10-08 1: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=143f8a239e485130b4f7f51877df9a76&application_id=886287&site_id=vwd&application_name=news 2: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=a458921525241c3eb341216d1f981ea6&application_id=886287&site_id=vwd&application_name=news 3: https://link.cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=c6b6e2cb83d2348e51bec1a87e781e8c&application_id=886287&site_id=vwd&application_name=news

(END) Dow Jones Newswires

October 08, 2019 05:40 ET (09:40 GMT)