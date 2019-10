Linz (www.anleihencheck.de) - Die Russische Zentralbank (CBR) hat Ihre Inflationsprognose für das Jahr 2019 bereits zwei Mal gesenkt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Für Ende des Jahres würden 4% bis 4,5% prognostiziert. Diese Einschätzung könnte aber aufgrund der fallenden Ölpreise noch einmal nach unten korrigiert werden. Gleichzeitig impliziere diese Entwicklung, dass sich das Tempo der Zinssenkungen verlangsamen könnte. Die CBR habe im laufenden Jahr bereits drei Mal die Zinsen gesenkt. Analysten würden daher lediglich eine weitere Senkung um 25 Basispunkte erwarten; voraussichtlich gegen Jahresende. Der EUR/RUB (Russischer Rubel)-Kurs habe Mitte August im High bei 74,41 notiert. Der Rubel sei dann stärker bis 69,90 am 24.09.2019 gegangen. Aktuell stehe das Währungspaar bei 71,26. Widerstände lägen bei 71,70 und 72,50; Unterstützungen würden sich im Bereich 70,00 und knapp darunter finden. (08.10.2019/alc/a/a) ...

