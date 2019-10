Munsbach (www.anleihencheck.de) - Zwischen der EZB-Sitzung am 12. und der FED-Sitzung am 18. September hatte sich die Situation am Interbankenmarkt plötzlich und wider Erwarten zugespitzt, so Martin Dreier, Senior Portfolio Manager bei ETHENEA.Was sei passiert? Eine weitere Zinssenkung und Refinanzierungserleichterungen für die Banken seien von der EZB-Sitzung beschlossen worden. Auch von der FED sei im Vorfeld der Sitzung ein weiterer Zinsschritt von 25 Basispunkten erwartet worden. Ein Rückblick. ...

