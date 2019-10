Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca vor Zahlen für das dritte Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 7900 Pence belassen. Der Kerngewinn je Aktie dürfte den Markterwartungen entsprechen, schrieb Analyst James Gordon in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gordon geht außerdem davon aus, dass der Pharmakonzern sein Jahresziel für den Kerngewinn je Aktie bekräftigen wird. Ein bedeutender Kurstreiber werde der anstehende Quartalsbericht eher nicht sein. Längerfristig gesehen sei Astrazeneca aber gut positioniert und in puncto Umsatz- und Gewinnwachstum im Sektor vorne./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2019 / 07:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2019 / 07:50 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2019-10-08/12:15

ISIN: GB0009895292