Frankfurt / München / Düsseldorf (ots) - Industrieunternehmen stehen angesichts der Digitalisierung und Globalisierung vor vielfältigen Herausforderungen. Spencer Stuart als eine der weltweit führenden Partnerschaften für Top-Executive-Search und Leadership Consulting unterstützt seine Klienten mit seiner Industrial Practice dabei rund um die Führungskräftesuche und -entwicklung. Für den weiter steigenden Beratungsbedarf holt das Unternehmen sich nun erneut hochkarätige Verstärkung: Ab 1. November 2019 wird Dr. Martina Fohr ihre umfassende Management-Expertise, die sie vor allem bei der Deutschen Post DHL gesammelt hat, in die Besetzung von Führungspositionen und Beratung von Klienten aus der Industrie einbringen. Noch im Oktober erfolgt zudem die Ernennung von Tanja Svjetlanovic zur Beraterin, die seit vier Jahren bereits bei Spencer Stuart arbeitet - auch sie wird vorrangig in der Industrial Practice tätig sein.



"Wir freuen uns sehr über die Verstärkung - Frau Dr. Fohr und Frau Svjetlanovic werden frische Impulse einbringen und unser Berater-Team ideal ergänzen. Vor allem aber bringen sie profunde Erfahrung und wertvolle Kontakte mit, die unseren Klienten aus Mittelstand, Großunternehmen und Finanzinvestoren zugutekommt und auch unseren nachhaltigen Wachstumskurs weiter stützen wird", erklärt Dr. Nicolas von Rosty, der nach der turnusgemäßen Übergabe der Geschäftsführung an Ralf Landmann von diesem die Leitung der deutschen Industrial Practice von Spencer Stuart übernommen hat. "In Zeiten der Transformation sind Führungskräfte gefragt, die strategisches Denken, Lernfähigkeit und die Fähigkeit zum Veränderungsmanagement mitbringen - Spencer Stuart unterstützt dabei, sie zu identifizieren, zu rekrutieren und weiterzuentwickeln."



Dr. Martina Fohr war die vergangenen zwölf Jahre in leitenden Positionen bei der Deutschen Post DHL tätig, zuletzt als Vice President und Global Sector Head Energy & Chemicals von DHL Freight. Zuvor arbeitete sie als Beraterin bei A.T. Kearney und Volkswagen Consulting. Bei Spencer Stuart wird ihr Fokus auf der Executive Search für deutsche, europäische und globale Logistik- und Transportunternehmen liegen.



Ihre neue Berater-Kollegin in der Industrial Practice, Tanja Svjetlanovic, blickt auf zwölf Jahre Executive Search Erfahrung zurück: Sie begann ihre Karriere bei der Personalberatung Arthur Hunt in Wien und wechselte 2015 zu Spencer Stuart nach Frankfurt, wo sie zuletzt das deutsche Research-Team leitete.



Spencer Stuart ist seit der Gründung 1956 prägender Vordenker der Top-Executive-Search-Beratung. Als einer der weltweit und in Deutschland größten Anbieter berät die im Besitz der Berater stehende Partnerschaft führende Unternehmen und Organisationen dabei, Schlüsselpositionen mit geeigneten Persönlichkeiten zu besetzen. Spencer Stuart unterstützt Klienten zudem mit Dienstleistungen im Bereich Leadership Advisory bei der Potenzial- und Talententwicklung, bei Kulturfragen sowie beim Aufbau und der Weiterentwicklung von Aufsichtsgremien. Besondere Expertise hat Spencer Stuart bei der Begleitung unternehmenskritischer Entscheidungen auf höchster Ebene, in Nachfolge- und Übernahmesituationen sowie bei strategischen Prozessen und Veränderungsphasen. Das Unternehmen ist weltweit mit mehr als 60 Büros in über 30 Ländern vertreten und deckt mehr als 50 Practices ab.



