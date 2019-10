comdirect bank AG: Ergebnisziel 2019 auf mehr als 185 Mio. EUR vor Steuern angehoben nach deutlich gesteigertem Konzernergebnis vor Steuern im 3. Quartal 2019 DGAP-Ad-hoc: comdirect bank AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung comdirect bank AG: Ergebnisziel 2019 auf mehr als 185 Mio. EUR vor Steuern angehoben nach deutlich gesteigertem Konzernergebnis vor Steuern im 3. Quartal 2019 08.10.2019 / 12:25 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ad-hoc-Mitteilung nach Art 17 MAR Quickborn, 8. Oktober 2019. Die comdirect bank AG* rechnet nach vorläufigen Zahlen für die ersten neun Monate 2019 mit einem Ergebnis vor Steuern von rund 175 Mio. Euro. Damit verbessert sich auch die Gesamtjahresprognose für den Konzern auf mehr als 185 Mio. Euro vor Steuern (bisherige Prognose: mehr als 170 Mio. Euro). Grund für die Prognoseänderung ist das starke vorläufige Ergebnis vor Steuern aus fortgesetzten Aktivitäten im 3. Quartal 2019 von rund 30 Mio. Euro. Resultierend aus gestiegenen Gesamterträgen und gesunkenen Verwaltungsaufwendungen ergibt sich ein deutlich gesteigertes operatives Ergebnis im Vergleich zu den vorherigen Quartalen. Darüber hinaus konnte ein höheres Ergebnis aus nicht fortgesetzten Aktivitäten erzielt werden. * Zugelassen am regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse Kontakt: Heike Schmitz, Head of Finance, Controlling & Investor Relations +49 4106 704 1610, heike.schmitz@comdirect.de 08.10.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: comdirect bank AG Pascalkehre 15 25451 Quickborn Deutschland Telefon: + 49 (0) 4106/704-0 Fax: + 49 (0) 4106/708-2580 E-Mail: ir@comdirect.de Internet: www.comdirect.de ISIN: DE0005428007 WKN: 542800 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 886943 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 886943 08.10.2019 CET/CEST ISIN DE0005428007 AXC0129 2019-10-08/12:25